Количество погибших от взрыва дома в Николаеве возросло до 4 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 14 мая спасательными подразделениями проведена разборка завала на уровне второго и первого этажей, продолжаются поисково-спасательные работы в подвальном помещении. В ходе проведения работ в 3 ч. 15 мая из-под завалов извлечено тело 1 погибшего», - говорится в сообщении.

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По состоянию на 7 час. 15 мая с начала выполнения поисково-спасательных работ спасено 25 человек и изъято из-под завалов тела 4 погибших. Судьба еще 3 человек остается неизвестной, проинформировали в ГСЧС.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства ГСЧС Украины, служб гражданской защиты и областного союза Красного Креста в количестве 200 человек и 34 ед. техники. В зоне чрезвычайной ситуации функционирует временный пункт жизнеобеспечения ГСЧС на 40 человек.

Поисково-спасательные работы будут продолжаться в круглосуточном режиме до окончательного выявления всех лиц, которые могут находиться под завалами, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 мая в 12.56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о взрыве в 4-подъездном жилом десятиэтажном доме. На момент прибытия подразделений оперативно-спасательной службы произошло разрушение несущих конструкций с 8-го по 10-й этажи третьего и четвертого подъездов, в которых проживают 213 человек.