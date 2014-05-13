При расследовании причин взрыва дома в Николаеве назначено свыше 10 экспертиз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Николаевской области.

Для установления реального хода событий, предшествовавших мощному взрыву в жилом десятиэтажном доме в Николаеве, милиция назначила проведение взрыво-технических, судебно-медицинских и более 10 судебно-химических экспертиз.

В сообщении сказано, что постоянно проводятся дополнительные осмотры места происшествия, учитывая продвижение поисково-спасательных работ и освобождения территории от завалов. Особое внимание будет уделено изучению состояния помещения вероятного эпицентра взрыва.

Следственная комиссия, созданная для проведения расследования этого резонансного события, рассматривает несколько версий произошедшего. Это и возможное желание одного из жильцов дома покончить таким образом жизнь самоубийством, и самопроизвольная утечка газа, и незаконное изготовление в домашних условиях взрывных устройств и так далее.

Кроме того, на данный момент работники управлений Государственной миграционной службы, Пенсионного фонда, юстиции и регистрационно-экзаменационной службы ГАИ организовали дежурство по приему пострадавших вследствие взрыва граждан по вопросам восстановления личных документов.

В свою очередь Управление МВД Украины в Николаевской области обращается с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств данного чрезвычайного происшествия. Предоставить информацию, которая станет полезной для проведения следственных действий, можно по телефонам (0512) 34-11-98 «102» или по адресу город Николаев, улица Белая, 44, Заводский райотдел милиции.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве 12 мая в 12.56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о взрыве в 4-подъездной жилой десятиэтажке. На момент прибытия подразделений оперативно-спасательной службы произошло разрушение несущих конструкций с 8-го по 10-й этажи третьего и четвертого подъездов, в которых проживают 213 чел. Срочно эвакуированы 73 жителя жилого дома. Спасены 24 человека.

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По состоянию на утро 13 мая сообщалось о 3 погибших и 5 госпитализированных. Около 11.00 спасатели достали из-под завалов женщину, выжившую послу взрыва. Она госпитализирована, ее состояние стабильное.

Продолжаются работы по разбору завала и извлечению тел погибших.

В ГСЧС предполагают, что под завалами находятся еще минимум 3 человека.