Кравчук: Украина должна обратиться к ЕС по поводу безопасности нашего государства в связи с агрессией РФ

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что Украина должна обратиться к странам ЕС и участникам Женевских договоренностей по поводу безопасности нашего государства в связи с российской агрессией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук сказал во время закрытия первого Общеукраинского круглого стола национального единства.

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По его словам, такое обращение необходимо, поскольку “я сегодня слышу, как некоторые адвокаты от ЕС хотят вывести Россию за рамки конфликта и сказать, что у нас гражданская война, к которой Россия не имеет никакого отношения”.

Кравчук подчеркнул, что при представителе ОБСЕ он подчеркивает, что “это то, что как раз говорит Путин, поэтому я откровенно, искренне называю этих людей - политиков Запада - адвокатами господина Путина”.

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По словам Кравчука, Украине необходима помощь.

“Нам нужно помочь с учетом того, что завтра Россия может продвинуться дальше - туда на запад, и тогда будет неизвестно, кто будет адвокатами господина Путина”, - подчеркнул Кравчук.