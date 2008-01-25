Регионалы говорят, что из-за ВР артисты театра и кино потеряют свой хлеб

Партия регионов настаивает на отставке министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО за непристойное поведение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат, член Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.

Вместе с тем он отметил, что правовую оценку инциденту, случившемуся между Ю.ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, должны дать правоохранительные органы.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что министр должен отвечать перед законом на тех же основаниях, что и остальные граждане.

«Чем отличается от простых граждан министр внутренних дел?», – сказал он.

Говоря о ситуации в парламенте, депутат отметил, что в газах народа Верховная Рада выставляется как «самая скандальная и бесполезная» ветвь власти. По его мнению, все это «благодаря усилиям всех трех президентов Украины, начиная с 1992 года».

Обращаясь к журналистам, Б.КОЛЕСНИКОВ заявил, что они должны благодарить парламент «за постоянное ньюсмейкерство».

«Артисты театра и кино скоро потеряют свой хлеб, потому что парламент – самый лучший театр и кино. Учитывая последний «диалог» между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, уже и у спортсменов есть конкуренты», – сказал он.