В Раде создано межфракционное объединение “За мир и стабильность”

В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение “За мир и стабильность”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов. Читайте такжеСегодня Рада планирует создать комиссию по расследованию преступлений чиновников (онлайн-трансляция) Он отметил, что председателем этого межфракционного депутатского объединения избран народный депутат Украины Виталий Грушевский. В состав объединения вошло 15 народных депутатов.

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