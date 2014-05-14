В Раде создано межфракционное объединение “За мир и стабильность”
12:04, 14 мая 2014Политика
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В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение “За мир и стабильность”.
В Раде создали новое межфракционное депутатское объединение
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.
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Он отметил, что председателем этого межфракционного депутатского объединения избран народный депутат Украины Виталий Грушевский.
В состав объединения вошло 15 народных депутатов.
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