Меркель допускает участие сепаратистов в круглом столе ОБСЕ

По словам канцлера, к обсуждению приглашаются только те, кто способен добиваться своих целей без применения насилия, пишет DW.de.

«Насилие для решения своих проблем применяться не должно», — сказала Меркель.

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В целом политик приветствует расширение инициированного ОБСЕ круглого стола, первая встреча которого состоится 14 мая. «Чем репрезентативнее, тем лучше», — отметила Меркель.

Она также подтвердила, что не признает так называемые «референдумы», которое прошли на востоке Украины 11 мая.