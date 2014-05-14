Меркель допускает участие сепаратистов в круглом столе ОБСЕ
02:45, 14 мая 2014Политика
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Глава правительства ФРГ Ангела Меркель считает, что участие сепаратистов в круглом столе по урегулированию украинского кризиса зависит от их готовности отказаться от насилия.
Меркель допускает участие сепаратистов в круглом столе ОБСЕ / REUTERS
По словам канцлера, к обсуждению приглашаются только те, кто способен добиваться своих целей без применения насилия, пишет DW.de.
«Насилие для решения своих проблем применяться не должно», — сказала Меркель.
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В целом политик приветствует расширение инициированного ОБСЕ круглого стола, первая встреча которого состоится 14 мая. «Чем репрезентативнее, тем лучше», — отметила Меркель.
Она также подтвердила, что не признает так называемые «референдумы», которое прошли на востоке Украины 11 мая.
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