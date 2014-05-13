Порошенко: Наемников для убийства украинцев вербуют от Хабаровска до Калининграда

Об этом он заявил во время программы "Свобода слова" на ICTV.

Порошенко подчеркнул недопустимость упрощения вопросов проведения антитеррористической операции. Ведь, по его информации, сегодня от Хабаровска до Калининграда идет вербовка так называемых «солдат удачи» (наемников), которые должны за деньги убивать украинцев.

"У Антрацита два Камаза с оружием пересекли украинско-российскую границу, было выдано более тысячи единиц стрелкового оружия просто так - берите, кто хочет: зеки, криминалитет, бездомные. Раздали, закрылись и уехали. А вы здесь, украинцы, между собой, убивайте друг друга", - отметил Порошенко.

В то же время, он отметил, что украинские военнослужащие демонстрируют большую выдержку и становятся более профессиональными: "За этот месяц украинская Национальная гвардия и украинская армия стали другими - они стали более патриотичными, более мобильными. Командиры-предатели и взяточники отброшены. Сейчас есть новые командиры, которые прошли это боевое крещение и не предали страну", - считает Порошенко.

"Я служил два года в армии, я знаю, что такое стрелять, - отметил Порошенко. - А когда убили твоего побратима, когда ты был свидетелем, как насиловали, убивали детей и гражданское население, то надо очень большая выдержка для того, чтобы не нажать на курок".

Читайте такжеПорошенко обещает провести законный и цивилизованный референдум после выборовПолитик отметил, что кардинальное отличие антитеррористической операции от войны заключается в том, что при проведении АТО обязательно следует помнить, что "это наша страна и мы должны обязательно восстановить взаимопонимание и диалог".

"И здесь нужен гораздо больший героизм, гораздо большая выдержка, чем просто давить на курок и убивать террористов. Я снимаю шляпу перед выдержкой украинских солдат, перед выдержкой украинских нацгвардейцев, которые не поддаются на провокации и обеспечивают возможность нужного диалога", - сказал Порошенко.