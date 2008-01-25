Николаенко: на корабль СПУ налипло множество «моллюсков»

Экс-министр образования и науки, секретарь Политсовета СПУ Станислав НИКОЛАЕНКО считает, что Александр МОРОЗ останется лидером Социалистической партии Украины.

Как сообщает пресс-служба СПУ, об этом С.НИКОЛАЕНКО сказал в интервью телеканалу «Сити».

«Я убежден, что А.МОРОЗ от лидерства в СПУ не отойдет. Его видение политических процессов сегодня очень точное и адекватное»,- сказал С.НИКОЛАЕНКО.

Он сообщил, что сейчас А.МОРОЗ вместе с активом партии "активно ищет пути выхода из кризиса, который переживает партия".

С.НИКОЛАЕНКО считает А.МОРОЗА «очень мудрым человеком и самым профессиональным политиком Украины».

При этом он признал, что существует проблема, что, в частности, с именем А.МОРОЗА связывают определенные «инерционные процессы».

"Кроме того, на наш партийный корабль за многие годы работы партии в политическом поле налипло множество «моллюсков», - добавил он.

С.НИКОЛАЕНКО заверил, что кадровые реформы в партии будут. «Они тем более необходимы, потому что парламентские и президентские выборы не за горами - судя по тому, как жестко Кабмин и Президент между собой выясняют отношения»,- считает он.

По его мнению, после инцидента министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ «демократическая коалиция» БЮТ и НУ-НС на грани раскола. «И если ЮЩЕНКО будет требовать отставки министра МВД, то сам ЛУЦЕНКО и его 15 депутатов могут покинуть фракцию НУ-НС и таким образом большинство в Верховной Раде рассыплется… А значит, и дни премьера ТИМОШЕНКО тоже будут сочтены. Таким способом Виктор Андреевич избавится от своей конкурентки Юлии Владимировны», - отмечает С.НИКОЛАЕНКО.