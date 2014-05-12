Roshen заявляет о захвате двух грузовиков на блокпосту в Донецке

«Две евро-фуры компании Roshen возвращаясь из г. Рубежное, Луганской области, были задержаны в г. Донецк вооруженными людьми кавказской национальности», - сказано в сообщении пресс-службы корпорации.

В компании также сообщили, что группировка, захватившая фуры, в лице своего представителя потребовала получения выкупа в размере 30 тыс. долл. за каждую машину. При этом в Roshen отметили, что переговоры с захватчиками относительно возврата автомобилей пока что безуспешны.

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Как сообщал УНИАН, в восточных областях Украины продолжается вооруженный конфликт. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение начать на востоке, где сепаратисты, поддерживаемые российскими спецслцжбами, захватили ряд госучреждений, антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины. 2 мая в районе Славянска и Краматорска началась активная фаза антитеррористической операции силами подразделений МВД, Нацгвардии.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Кременчугская и Мариупольская (на сегодняшний день закрыта) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Собственником компании является кандидат на пост президента Украины Петр Порошенко.