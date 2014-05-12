На Донетчине боевики избили и обокрали журналиста РФ, угрожая вывезти в лес и пристрелить

В Донецкой области пророссийские боевики угрожали "вывезти в лес и пристрелить" российского журналиста Павла Каныгина.

Об этом рассказал сам журналист в эфире телеканала "Дождь" после его освобождения.

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По словам Каныгина, он и немецкий журналист Штефан Шолль были задержаны террористами накануне вечером в кафе в Артемовске. Он рассказал, что наблюдал за так называемым «референдумом» в Артемовске 11 мая. Он рассказал, что написал сообщение на сайт о том, что в референдуме принимают участие в основном зрелые люди и люди пожилого возраста, молодежи очень мало, что бюллетени выглядят «очень любительски» - они отпечатаны на обычной бумаге, на которой нет водяных знаков, и их можно напечатать на любом принтере. Вечером, когда журналист с его немецким коллегой сидели в кафе, туда зашли 5 боевиков, которые «предъявили претензии», зачем он «пишет такие вещи, что значит «любительские бюллетени» и почему я написал, что нет молодежи»», рассказал Каныгин.

Потом, по словам журналиста, его отвели на центральную площадь Артемовска, куда подошли другие террористы, которые начали обвинять его в сотрудничестве с Госдепом и ЦРУ, называть его «Правым сектором», после чего «на меня посыпались удары».

По словам журналиста, ему пообещали, что отвезут в Славянск и бросят в подвал, где его «будут допрашивать ФСБешники», сказал Каныгин, добавив: «Я не понимаю, что это значит, такой пассаж почему-то прозвучал…». После этого они «отвезли меня на блокпост». Где-то между Артемовском и Славянском.

Там рассказал Каныгин, его раздели, отобрали все деньги, компьютер, мобильный телефон, вынули шнурки из ботинок… Снова «начался этот допрос» после которого «мне сказали, что меня сейчас отвезут в подвал СБУ в Славянск», а потом «будут выменивать на своих арестованных товарищей».

После этого его отвезли на другой блокпост, где начали рыться в компьютере, в бумагах. Начали обвинять его в работе на «киевскую хунту». «Потом пришли какие-то боевики в масках и с оружием, которые сказали, что обменивать его не будем, а потребуем за него выкуп в 30 тысяч долларов… Потом снова меня бросили в машину и повезли куда-то», - рассказал российский журналист.

«Я сказал, что мне нужно кому-то позвонить, чтобы попросить собрать деньги. А для этого мне нужен телефон», - сказал Каныгин. Эта просьба, по словам журналиста, поставила «ополченцев в тупик, после чего они начали говорить, что увезут его в лес и пристрелят».

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В итоге они сошлись на том, что отнимут все вещи журналиста, все деньги, которые были при нем – 50 тыс. рублей. Их также разозлило то, что они не могли снять деньги с его карточки, так как там стоит лимит снятия. После этого Каныгина ударили по голове, он потерял сознание, а очнулся уже утром 12 мая в гостинице в Донецке.

Напомним, минувшей ночью Каныгин прислал SMS нескольким коллегам с текстом "Меня похитили, звони в Москву".

При этом «Новая газета» заявила, что "не будет комментировать инцидент со спецкором Павлом Каныгиным в Донецкой области до его возвращения в Москву. Такова позиция редакции издания".