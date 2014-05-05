В Луганске террористы угрожают расправой активистам Евромайдана

Соорганизатор Евромайдана в Луганске Сергей Глотов пожаловался, что активистам угрожают расправой, сообщает ТСН.Ранок, передает ТСН.ua.

Вооруженные люди с угрозами приходят уже просто к активистам домой. Покинуть город тоже непросто - террористы имеют номера их авто и караулят на выездных дорогах. Сергею в буквальном смысле тайными тропами пришлось эвакуировать из Луганска свою семью. До последнего они старались оставаться в городе, собирая акции за единство и средства на помощь армии.

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"Говорили, что нас зарежут, называли "предателями Донбасса". Показывали фотографии наших активистов и говорили, что это "предатели Донбасса". Составляют какие-то списки координаторов Евромайдана", - рассказал майдановец.

Покинуть Луганск сейчас непросто - билетов на поезда нет, пассажиров автобусов и маршруток тщательно проверяют на блокпостах. Собственными автомобилями ехать нельзя - террористы должны их номера. Поэтому ищут неравнодушных, которые соглашаются вывезти активистов на своих, "незасвеченных" машинах.

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"Сейчас под угрозой все люди, которые принимали участие в митингах Евромайдана - это около 200-300 человек, которые активно приходили. И мы смотрим, как происходят нападения - это нападения не только на людей, которые выступали на митингах, но и просто приходили, которые сочувствовали", - сообщил Глотов.