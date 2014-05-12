У Кличко будут настаивать на повышении выплат при рождении ребенка

Об этом заявила народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко.

Геращенко напомнила, что в конце марта парламент принял закон, который предусматривает комплекс мер по предотвращению финансовой катастрофы. В то же время, отметила народный депутат, этим законом помощь при рождении второго и третьего ребенка была существенно сокращена. «Если раньше за рождение второго ребенка родители получали более 60 тыс. грн, а за третьего - 120 тыс., то теперь установлена ​​единая сумма – немногим более 41 000 гривен. Конечно, в условиях кризиса нужно экономить, но экономить на детях просто недопустимо», - акцентировала Ирина Геращенко.

Народный депутат подчеркнула , что «УДАР» настаивает на продуманной государственной политике по защите детей и женщин-матерей и создании всех условий для того , чтобы женщина, если она хочет, могла совмещать материнство и карьеру. « Женщины-матери должны чувствовать поддержку не один -два раза в год, накануне 8 Марта, или Дня Матери . Мы категорически против планов по уменьшению выплат при рождении второго и третьего ребенка» , - сказала она.

Геращенко отметила, что депутаты от « УДАРа» зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно увеличения размера помощи при рождении ребенка и улучшения демографической ситуации в государстве)». Этим законом предусматривается, что на первого ребенка помощь будет назначаться в размере 45 тыс. грн, на второго - 60 тыс., а на третьего и последующих - 80 тыс. По словам Геращенко, 12 тыс. гривен родители будут получать сразу же после рождения ребенка, а остальную сумму - в течение определенного времени. На первого ребенка - в течение следующих 24 месяцев, на второго ребенка - 48 месяцев, на третьего - 60 месяцев.

«УДАР» будет настаивать, чтобы такой размер выплат был введен уже с начала 2015 года. Ведь достойная материальная поддержка семей с детьми уже доказала свою эффективность: рождаемость в Украине начала расти. Мы будем настаивать , чтобы этот закон был принят уже на этой сессии парламента» , - подчеркнула Ирина Геращенко.