Мы пришли с мирной миссией - и.о. министра обороны обратился к Донбассу

«Мы пришли с мирной миссией в регион. Мы пришли защитить наших граждан! И сам ход антитеррористической операции наглядно показывает то, что наши солдаты и коллеги из Национальной гвардии, СБУ делают все, чтобы не пострадали мирные жители», - говорится в заявлении Коваля, которое цитирует Радио Свобода.

По словам главы оборонного ведомства, военные, которые защищают граждан, сталкиваются в регионе с многочисленными препятствиями в несении службы.

«К сожалению, небольшое количество граждан этих областей начинают встречать наших солдат, которые идут с мирной миссией, «коктейлями «Молотова», блокируют нашу технику, как это было в Мариуполе, нецензурно обращаются к нашим военнослужащим, вешают им ярлыки «фашистов», «бандеровцев», - заявил Михаил Коваль.

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В середине апреля на востоке Украины началась антитеррористическая операция, которую силовики - милиция, СБУ, а также военнослужащие, проводят совместно с представителями Национальной гвардии для обезвреживания вооруженных лиц, которые захватывают административные здания, призывают к свержению государственного строя и дестабилизируют ситуацию в регионе.