СМИ: В Луганске террористы создали два показательно массовых участка, куда согнали бюджетников

Об этом, как сообщает "Украинская правда", заявил луганский журналист и блогер Сергей Иванов.

"В Луганске организовали два показательных участка, куда свезли всех бюджетников для имитации массовости голосования. Остальные пустуют. Я только что звонил в школу, в которой когда-то учился - там совсем пусто, никто голосовать не пришел", - заявил Иванов.

По его словам, "люди пришли бы и проголосовали против "Луганской народной республики", но не идут - боятся. Весь Луганск запуган людьми с автоматами".

Читайте такжеСМИ: Желающие голосовать на "референдуме" террористов в Донецке к полудню уже закончилисьТакже Иванов отметил: по области ездит "специальная массовка, сформированная из числа бюджетников и вольнонаемных".

"Бюджетников согнали с коммунальных предприятий, находящихся в подчинении луганских чиновников, поддерживающих террористов", а ездят они по региону, "чтобы телеканал Russia Today или пропагандист российского "Первого канала" Дима Киселев выдали вечером "правильную" картинку о голосовании на востоке Украины".

"В конце референдума можно будет сопоставить видео. Думаю, увидим одних и тех же людей, которые голосуют на разных участках", - подчеркнул Иванов.

Сейчас, по его словам, в области работает много представителей российских СМИ, а 700-километровый рубеж Луганской области с Россией полностью открыт.