На террористическом "референдуме" в Донецке нет избирательной активности

В Донецке опрос, который проводит незарегистрированная общественная организация «Донецкая республика», стартовал на площади Ленина в 8 утра 11 мая, именно здесь собралось наибольшее количество избирателей из разных районов города. Причина – полное отсутствие информации об избирательных участках по месту жительства, сообщает "Новости Донбасса".

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«Я из Калининского района, нам прислали на весь район приглашение, не именное – приходите в школу № 16, вчера, а потом написали – приходите в ОШ № 12. Решил прийти на площадь, потому что непонятно где голосовать. Здесь мне сказали, что я могу проголосовать в любом удобном для меня участке».

По состоянию на 8:00 в Донецке не наблюдается избирательная активность, центральные и районные улицы пусты. Большинство школ Калининского, Буденновского, Ворошиловского районов закрыты. Возле здания ЦИК в Донецке дежурят «бойцы самообороны ДНР», в руках у них автоматы.