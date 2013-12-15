На Черкасщине в одном из районов более 10% избирателей голосует на дому - КИУ

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации КИУ, так, в селе Дмитриевка из 975 избирателей 127 должны голосовать на дому, в селе Гельмязов - из 1538 избирателей 188 голосуют на дому, в селе Домантово - из 1651 избирателя 11 голосуют на дому, в селе Кропивня - из 889 избирателей голосуют на дому 119.

По оценкам КИУ, организовать в зимних условиях голосование на дому такого количества избирателей практически невозможно.

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Справка УНИАН. Одномандатный избирательный округ № 197. Центр – город Канев. Границы округа: города Золотоноша, Канев, часть Сосновского района города Черкасс, Золотоношский район, часть Каневского и Черкасского районов. Количество избирателей – 143 747. Общее количество зарегистрированных кандидатов – 16.