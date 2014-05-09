В ходе боев в Мариуполе семь человек погибли, 39 получили ранения - ОГА
21:19, 09 мая 2014Политика
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Семь человек погибли и 39 доставлены с огнестрельными ранениями в больницы в Мариуполе.
В Мариуполе семь человек погибил, 39 получили ранения /REUTERS
«В Мариуполе погибли уже 7 человек, в больницы с огнестрельными ранениями доставлены 39. Это данные департамента здравоохранения Донецкой ОГА. Это то, что прошло через коммунальные медучреждения города», - говорится в сообщении пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, передает ОстроВ.Читайте такжеВ Мариуполе около 20 террористов были уничтожены, 4 взяты в плен - Аваков
Ранее сообщалось, что в Мариуполе вооружённые представители незаконной ДНР захватили первый этаж ГУВД. Милиция отстаивала остальную часть здания, велась перестрелка.
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