В ходе боев в Мариуполе семь человек погибли, 39 получили ранения - ОГА

«В Мариуполе погибли уже 7 человек, в больницы с огнестрельными ранениями доставлены 39. Это данные департамента здравоохранения Донецкой ОГА. Это то, что прошло через коммунальные медучреждения города», - говорится в сообщении пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, передает ОстроВ.Читайте такжеВ Мариуполе около 20 террористов были уничтожены, 4 взяты в плен - Аваков

Ранее сообщалось, что в Мариуполе вооружённые представители незаконной ДНР захватили первый этаж ГУВД. Милиция отстаивала остальную часть здания, велась перестрелка.