В Донецке боевики напали на дежурную часть исправительной колонии

13:14, 09 мая 2014
Политика
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Нападавшие завладели пистолетом Макарова и тремя автоматами Калашникова без патронов.

REUTERS

В Донецке вооруженные люди в масках напали на дежурную часть исправительной колонии.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, злоумышленники приехали в колонию на четырех автомобилях, зашли в караульное помещение, где находится дежурная часть. Нападавшие завладели пистолетом Макарова и тремя автоматами Калашникова без патронов.

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Никто из сотрудников колонии не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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