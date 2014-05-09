Все президенты независимой Украины, кроме Януковича, возложили цветы к Вечному огню в Киеве
В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны.
Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, премьер-министр Арсений Яценюк и члены правительства возложили цветы к вечному огню в парке Вечной Славы, передает Радио Свобода.
Кроме того, в торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и бывшие президенты Украины, Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма, за исключением Виктора Януковича.
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Ранее украинская власть призвала граждан воздержаться от участия в массовых мероприятиях в День Победы и сообщать в правоохранительные органы о возможных провокациях. В СБУ заявили, что эпицентром провокаций 9 мая может быть Донецкая область.