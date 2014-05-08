В Лисичанске отключили «1+1»

Террористы уже отключили 1+1 в АР Крым, а также в Донецке, Луганске, Ровеньках. Очередное отключение, теперь уже в Лисичанске, подтверждает наши подозрения о целенаправленную работу именно против канала «1+1».

Канал "1+1" в Лисичанске, тем не менее, можно увидеть на спутнике и в цифровом формате, а также в сети Интернет на сайте 1plus1.ua