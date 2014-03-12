«Репортеры без границ»: в Крыму заблокированы 90% украинских СМИ

На территории Крыма заблокирована работа 90% украинских средств массовой информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказала исполнительный директор Института массовой информации, представитель международной журналистской организации "Репортеры без границ" Оксана Романюк.

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"На территории Крыма 90% украинских СМИ заблокированы. Не осталось ни одного украиноязычного телеканала" - сказала она.

В то же время, по мнению Романюк, к такой ситуации оказались неготовыми и правоохранительные органы, и правозащитники.

Кроме того, Романюк отметила, что некоторые крымские медиа продолжают работать, в частности крымскотатарский канал АТР.

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"Он работает, наверное, благодаря тому, что под телеканалом ночуют каждую ночь около 100 крымских татар, которые готовы его защищать. И, наверное, потому, что есть какое-то понимание у российской власти: если они будут штурмовать этот канал, то татары поднимутся его защищать, и будет резня", - сказала Романюк и добавила, что на работников АТР все-таки делается давление.

Также Романюк отметила, что по ее информации, многие крымчане были недовольны отключением в автономии украинских телеканалов.

Как сообщал УНИАН, 9 марта на территории Крыма отключили почти все украинские телеканалы, которые заменили российскими.