НАТО не ожидает новой мировой войны - Расмуссен

Однако агрессивная политика Российской федерации должна остановить процесс демилитаризации в странах альянса.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Рассмусен в интервью польскому телеканалу TVN24 Biznes i Świat.

"Нет, это две абсолютно диаметральных дела", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли ситуация в Украине спровоцировать мировую войну, как это было после регионального конфликта Австрии и Сербии в 1914 году.

Читайте такжеНАТО: Доказательства отвода российских войск от восточных границ Украины отсутствуют"То, что мы видим - это попытки России перерисовать карты безопасности Европы. Это впервые после Второй мировой войны, когда страна силой забирает территорию другой страны",- отметил он.

Рассмусен сказал, что действия россиян создают совершенно новую ситуацию в Европе и западные государства должны соответствующим образом на нее отреагировать.

Генсек НАТО отметил, что Российская Федерация в последние годы продолжает наращивать свою военную мощь в то время, как западные государства уменьшают расходы на вооружение, назвав необходимым изменить эту тенденцию.

"Последние годы мы видели значительное уменьшение оборонных бюджетов некоторыми странами-членами. Некоторые из них уменьшили расходы на оборону более чем на 40%. В то время, как Россия увеличила на 30%. Не можем дальше разоружаться тогда, когда Россия вооружается и размахивает саблей возле наших границ", - сказал он.