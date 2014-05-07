Возбуждено около ста уголовных дел из-за событий на юге и востоке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Крутов заявил на пресс-конференции.

“Только Службой безопасности Украины на сегодня возбуждено около 100 уголовных дел, которые касаются измены Родине, шпионажа, диверсий, терроризма, нарушения территориальной целостности Украины и посягательство на конституционный строй”, - сказал Крутов.

Кроме того, он заявил, что главную роль как в аннексии Крыма, так и в попытках аннексии других территорий Украины, играет не местное население, как в этом пытается убедить российская пропаганда, а Главное разведывательное управление Вооруженных Сил России и другие спецслужбы РФ.

Кроме того, Крутов отметил, что россияне не ведут войну в Украине в классическом понимании этого термина.

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“Я подтверждаю, что по состоянию на сегодня со стороны украинских военнослужащих погибли 14 человек и 66 ранены. Это представители всех сил, которые принимают участие в АТО. Мы столкнулись с чрезвычайно сложным явлением, мы столкнулись с войной нового типа, которая объединяет в себе военные действия в форме диверсионно-подрывной деятельности, в форме терроризма, с информационной и уголовной войной, с действиями, направленными на разжигание противостояния среди народа”, - сказал Крутов.

Также он отметил, что украинским силовикам морально тяжело бороться с террористами, потому что они используют мирное население в качестве живого щита: “Это очень большие морально-психологические трудности для всех, кто принимает участие в операции”.

Также Крутов подтвердил, что украинским силовикам на блокпосты приносят отравленную воду и пищу. “Не территории Донетчины к тем блокпостам, которые контролируют украинские силовики, туда приходят, приносят отравленную пищу и воду, и эти поступки вообще никак не связаны с человеческой моралью”, - сказал Крутов.