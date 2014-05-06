Регионалы требуют отставки Турчинова, Авакова и Наливайченко

Народный депутат от Партии регионов Николай Левченко подчеркивает, что его фракция требует отставки и.о. президента, председателя Верховной Рады Александра Турчинова, министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя СБУ Валентина Наливайченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Левченко сказал во время подхода к прессе в то время как в парламенте проходит закрытое заседание.

По словам Левченко, депутатам лишь с третьей попытки и с использованием чужих карточек” удалось проголосовать за решение о проведении закрытого заседания ВР.

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“Фракция Партии регионов возлагает всю полноту ответственности за карательную экспедицию на Востоке страны, за живьем сожженных людей в Одессе, лично на исполняющего обязанности главнокомандующего Вооруженных сил Украины господина Турчинова, на министра внутренних дел Украины Авакова и на председателя СБУ Наливайченко. Мы требуем срочной отставки трех этих должностных лиц”, - сказал он.

Левченко выразил мнение, что фракции большинства сегодня имеют возможность избрать нового спикера, на которого автоматически будут возложены обязанности и.о. президента и главнокомандующего армии.

Также Левченко считает, что также можно срочно назначить министра внутренних дел и председателя СБУ.

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Левченко выразил убеждение, что некоторым кандидатам в президенты препятствуют вести избирательные кампании. В частности, он напомнил о нападениях на кандидата в президенты от ПР Михаила Добкина и покушении на жизнь мэра Харькова Геннадия Кернеса.

В то же время журналисты пытались задать Левченко пакет вопросов относительно финансирования терроризма и информации о присутствии чеченских боевиков в восточных регионах Украины, но депутат фактически отказался отвечать на эти вопросы, ссылаясь на то, что их нужно задавать представителям силовых структур.