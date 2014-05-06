Закрытое заседание Верховной Рады началось
Закрытое заседание Верховной Рады Украины началось.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании будет рассматриваться вопрос «О заслушивание информации должностных лиц в связи с проведение антитеррористической операции на Востоке Украины и дестабилизации ситуации на Юге Украины».
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Также предполагается рассмотрение вопросов относительно проведения всеукраинского консультативного опроса 25 мая 2014 года и по финансированию этого опроса.
Кроме того, депутаты рассмотрят вопросы относительно усовершенствования оборонно-мобилизационным вопросам во время проведения мобилизации.
Также сегодня парламент планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в ст. 6 Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”.
Не исключено, что вопросы, которые касаются заслушивания информации относительно ситуации на Востоке и Юге Украины, будут рассматриваться в открытом режиме.
Как стало известно позже, фракцию КПУ удалили из зала заседаний за сепаратистские заявления. Об этом сообщил депутат Александр Бригинец.