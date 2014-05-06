Фракцию КПУ удалили из зала закрытого заседания Верховной Рады - депутат

11:13, 06 мая 2014
Политика
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Депутат от фракции "Батькивщина" Александр Бригинец сообщил об удалении из зала заседаний парламента фракции КПУ.

Фракція КПУ

"Согласно регламенту фракцию компартии удалили из зала. Причиной стали сепаратистские заявления Симоненко", - написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, сегодня Верховная Рада работаетв закрытом режиме.

публикацияОлександра Бригинеца.

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