Сегодня состоится закрытое заседание Верховной Рады

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Заседание состоится при участии представителей силовых структур, которые проинформируют депутатов о ситуации на востоке Украины. Журналисты будут находиться в кулуарах третьего этажа в здании парламента.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, вчера во время проведения АТО в Славянске 4 представителя МВД были убиты, около 30 получили ранения.

Террористы стреляют из автоматов и минометов.

«Тактика боя нападающих -прикрываться живым щитом из числа местного населения. Кроме того, местные жители сообщают, что нападавшие массово обстреливают и поджигают жилые дома. Есть жертвы среди местного населения», - сообщает УСО МВД Украины.Читайте такжеВ ходе АТО убиты 17 террористов - Тимчук

5 мая председатель парламента, и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что антитеррористическая операция на востоке Украины будет продолжаться и будет давать свои результаты.

По его словам, для поддержки восточных регионов и с целью сделать невозможным сепаратистские действия в других регионах, при МВД создаются специальные подразделения, и на сегодня действуют уже семь таких батальонов.