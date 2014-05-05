Среди террористов в Славянске замечены чеченские боевики – СМИ

Об этом сообщает 62.ua.

По словам кореспондента издания, боевики имеют в своем распоряжении БТРы и БМП, вооружены винтовками СВД, минометами и РПГ. Сегодня днем среди террористов были замечены чеченские боевики.

Также сообщается, что в настоящее время все дороги к Славянску перекрыты. Мирное население не впускают в город. Обстановка тревожная. Гудят сирены, бьют колокола. И постоянно звучат выстрелы.

Помимо этого, сообщается, что террористы в Славянске открыли огонь по автобусу без опознавательных знаков, в котором были раненые украинской армии. В результате один человек погиб.