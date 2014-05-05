Выборы 25 мая состоятся так, как запланировано – МИД

Об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис, передает корреспондент УНИАН.

"Мы не принимаем никаких инициатив относительно перенесения выборов, запланированных на 25 мая. Эти выборы состоятся так, как запланировано", - сказал Перебыйнис.

По его словам, подобные инициативы направлены на дестабилизацию ситуации в Украине.

Перебыйнис заметил, что, несмотря на все попытки России и организованных и контролируемых ею преступных групп, которые действуют в Украине террористическими методами, сорвать президентские выборы в государстве, в том числе путем дестабилизации ситуации в восточных и южных регионах, украинская власть решительно настроена провести их в определенный срок.

Он подчеркнул, что Украина делает все для того, чтобы выборы прошли свободно, прозрачно, демократически, в соответствии с международными стандартами при максимально возможном участии международных наблюдателей.

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Перебыйнис напомнил, что по состоянию на 5 мая ЦИК уже зарегистрировала 543 международных наблюдателя от международных организаций и отдельных государств.

"Президентские выборы являются определяющими для дальнейшего развития Украины и ключевым этапом на пути к нормализации и стабилизации ситуации в Украине. Любые попытки сорвать их проведение или призывы к перенесению даты выборов являются исключительно попыткой помешать стабилизации внутренних процессов в Украине", - добавил он.

Он отметил, что в избрании президента Украины должна быть заинтересована и Российская федерация, если заявления ее руководства относительно заинтересованности в урегулировании ситуации в Украине и налаживании конструктивного двустороннего диалога с Украиной соответствуют действительности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 мая, в Общественной палате РФ заявили, что готовят обращение в ООН и Совет Европы с предложением перенести президентские выборы в Украине, запланированные на 25 мая.