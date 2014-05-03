СБУ и МИД: россияне причастны к провокациям и беспорядкам в Одессе

Среди лиц, которые устроили провокации в Одессе, есть как минимум трое граждан Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины, сообщает Украинская правда.

"Установлено, что среди задержанных лиц, которые устроили провокации, приведшие к столкновениям и массовым жертвам среди людей 2 мая в Одессе, есть как минимум трое граждан Российской Федерации. Соответствующие документы переданы в Министерство иностранных дел Украины", - отметили в СБУ.

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В частности, один из задержанных - гражданин РФ Мефедов Евгений Игоревич, 1983 года рождения, уроженец г. Йошкар-Ола. С его слов, отец работает в МЧС РФ.

Еще двое задержанных - гражданин РФ Красильников Андрей Владимирович, 1966 года рождения, житель города Нижний Новгород гражданин РФ Золоташко Александр Александрович, 1976 года рождения. С его слов, отец сотрудник ВВ РФ, который проходит службу в г.Харп Тюменской области и живет в г. Нижний Новгород", - отметили в СБУ.

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В свою очередь в Министерстве иностранных дел заявили: правоохранительными органами Украины получено подтверждение об участии граждан Российской Федерации в провокациях в Одессе 2 мая, в результате которых десятки людей погибли, сотни получили ранения.

"Есть все основания утверждать, что трагедия была заранее спланированной и щедро проплаченной российскими спецслужбами акцией, целью которой было спровоцировать взрыв насилия в Одессе и дестабилизировать ситуацию во всем южном регионе Украины", - заявили в МИД.

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Задержанные граждане России дают показания.

"Убеждены, что всестороннее и объективное расследование, проводимое правоохранительными органами Украины, даст возможность назвать не только непосредственных виновников трагедии, но и их кукловодов и спонсоров как в Украине, так и в России", - подчеркнули в МИД.