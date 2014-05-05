В Раде зарегистрировали законопроект о проведении 25 мая всеукраинского консультативного опроса

В Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный проект закона о проведении всеукраинского консультативного опроса 25 мая 2014 года.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Пока текст законопроекта на сайте не обнародован.

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Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера не исключал возможности проведения 15 июня национально-консультативного опроса вместо референдума.

Он отмечал, что назначение референдума будет зависеть, в большей мере, от Верховной Рады. По словам Магеры, если ВР, в соответствии с конституционными полномочиями, примет соответствующее постановление, то оно будет выполнено ЦИК.

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В то же время он выражал сомнение, что такой референдум может быть проведен 25 мая.

"Однако относительно 15 июня, я думаю, что по срокам, определенным законом Украины о всеукраинском референдуме, это вполне реально", - отметил Магера.

"Вместе с тем, со своей стороны, я не исключаю возможности проведения не референдума, а, скажем, национально-консультативного опроса. Почему? Потому что для национально-консультативного опроса нет четкой законодательной базы. Однако выборы и референдум - не единственная форма осуществления прямой демократии... Если бы в закон о всеукраинском референдуме была добавлена одна отдельно взятая статья… я думаю, что это сняло бы много вопросов», - сказал он.