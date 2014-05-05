Вооруженные боевики покинули райотдел милиции на Луганщине

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

В частности, как говорится в сообщении, переговоры между представителями так называемой «Юго-восточной армии» и начальником райотдела закончились. Из админздания вышли все посторонние лица, сообщили в милиции.

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«Работники райотдела продолжают работать в усиленном режиме с табельным оружием и выполнять основные функции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью», - отмечается в сообщении.

Начальник райотдела обратился за медицинской помощью (ушибленная рана головы), добавили в ГУ МВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня в полдень вооруженные боевики так называемой «Юго-восточной армии» напали на Славяносербский райотдел милиции.

“Начальника райотдела полковника милиции Геннадия Бахтизина, который вышел к ним на переговоры, сбили с ног и избили”, - сообщили в областной милиции.

“Люди с оружием стоят возле райотдела, люди без оружия вошли вместе с начальником райотдела в его кабинет и ведут переговоры, чтобы не допустить штурма здания, стрельбы, кровопролития и жертв”, - проинформировали в ГУ МВД.