Антитеррористический центр СБУ: в целом, ситуация в Славянске и Краматорске под контролем

Об этом сообщает Insider, со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Марина Остапенко.

Она сообщила, что в городе Красный Лиман обнаружено формирование вооруженных групп сепаратистов численностью до 100 человек, а также есть информация о прибытии 150 казаков из АР Крым в Славянск на помощь сепаратистам.

С целью недопущения прибытия дополнительных сил сепаратистов основные усилия сосредоточены на удержание войсками блокпостов вокруг Славянска и Краматорска, а также разблокирование блокпостов сепаратистов в направлении Красного Лимана.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, в бою под Славянском ранены по меньшей мере восемь украинских военных. Также министр МВД Арсен Аваков заявил, что среди украинских военных есть погибшие, но пока неизвестно сколько.