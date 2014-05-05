BBC: В бою под Славянском убиты украинские военные

Об этом сообщает "ВВС Украина" со ссылкой на украинских силовиков.

В бою под Славянском ранены по меньшей мере восемь украинских военных. В самом городе сейчас находится министр внутренних дел Арсен Аваков и командующий Нацгвардии Степан Полторак. Аваков сообщил, что среди украинских военных есть погибшие, но пока неизвестно сколько.

По словам кореспондента издания, бой идет примерно в километре от блокпоста на выезде из города в направлении Изюма.

Противостояние длится около территории заброшенного предприятия. Как сообщают украинские силовики, в этом районе планировалась другая операция, но нападавшие попытались зайти с тыла и начался бой.

"Силами АТО мы не проводим штурма жилых кварталов и ставим ограничения не атаковать там, где есть угроза гражданскому населению", - заявил глава МВД.

Председатель Нацгвардии Степан Полторак сообщил, что противник "хорошо организован и подготовлен", а на вооружении у него есть гранатометы, минометы и пулеметы.

"Люди хорошо обучены, и по внешним признакам они далеко не славянской внешности". Министр Аваков, в свою очередь, призвал называть вещи своими именами и заявил, что среди нападавших есть чеченцы.

Местная телебашня уже находится под контролем украинских силовиков, восстановлено вещание украинских телеканалов.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, под Славянском снова идут бои с террористами. В городе ревет сирена. Однако украинские силовики получили подкрепление и усилились дополнительной военной техникой.