Тарасюк предлагает в Верховной Раде открыть ленинскую комнату

Народный Рух Украины требует от руководства парламента и аппарата Верховной Рады выяснить, кто стал инициатором открытия в помещении комитетов Верховной Рады Свято-Владимирского храма.

Об этом говорится в заявлении главы НРУ, депутата от НУ-НС Бориса Тарасюка.

Он отмечает, что открытие культового сооружения прошло "при участии священнослужителей московского патриархата и отдельных депутатов, без ведома руководства парламентской коалиции".

Тарасюк также требует от руководства парламента "поинформировать общественность, в каком статусе будет находиться это учреждение и будет ли оно принадлежать к одной из конфессий".

"Мы убеждены, что молельная комната не может иметь какие-либо конфессионные признаки, поскольку в парламенте есть представители разных конфессий. Если следовать логике инициаторов открытия храма, то в таком случае необходимо открывать в Верховной Раде церкви всех конфессий, в том числе и "ленкомнату" для коммунистов", - говорится в заявлении.

Тарасюк также добавил, что НРУ "не хотелось бы, чтобы открытие храма одной из конфессий стало фактором искусственного межконфессионального напряжения".

Украинская правда