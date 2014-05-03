В Луганске штурмовали военкомат, были слышны взрывы и стрельба - СМИ

Боевики в камуфляжной форме и с российскими флагами с 19:40 до 20:15 пытались захватить здание военного комиссариата в районе автовокзала в Луганске, сообщает Радио Свобода.

Нападавшие забрасывали здание «коктейлями Молотова», была слышна перестрелка.

Сепаратисты требовали от военнослужащих, которые находились внутри, сдать оружие. На момент штурма там находились 18-19-летние призывники.

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На территорию военкомата приехали кареты скорой помощи. МВД сообщило об одном раненом украинском солдате.

В субботу, 3 мая, пророссийское незаконное вооруженное формирование «Армия Южного Востока» объявило о введении чрезвычайного положения и комендантского часа на территории Луганской области.

Видео Лена Иванова