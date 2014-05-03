В Армянске военные РФ блокируют переход, пограничный пропуск граждан приостановлен - ГПСУ

В городе Армянск приостановлен пограничный пропуск граждан из-за блокирования перехода российскими военными в связи с прибытием в АР Крым одного из лидеров крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, которого встречают почти две тысячи земляков.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

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Как отметили в ГПСУ, сегодня днем к пункту контроля «Каланчак» на выезд из материковой части Украины прибыла группа людей во главе с Джемилевым.

После оформления на украинском посту группа проследовала к российскому пункту контроля «Армянск». Навстречу Джемилеву вышли около 2 тысяч крымских татар во главе с Рефатом Чубаровым. После встречи Джемилева колонна начала движение в направлении АР Крым, однако покинуть российский пункт контроля «Армянск» им все еще не удалось.

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”Сейчас возле ПК «Армянск» находится около 200 вооруженных работников российского ОМОНа, 1 танк и БТР, которые перекрыли дорогу. Оформление пассажиров, транспортных средств и грузов на данном направлении временно остановлено. Известно, что к пункту контроля «Армянск» из АР Крым следует многочисленная группа крымских татар”, - отметили в Госпогранслужбы Украины.