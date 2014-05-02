Под Славянском террористы атаковали украинских десантников: двое военных убиты

Как сообщает пресс-служба Минобороны, идет жесткое боевое противостояние. В настоящее время подтверждена информация о гибели двух украинских военнослужащих.

Накануне днем экстремистами была предпринята попытка помешать выполнению десантниками задач по назначению путем блокирования моста.

При этом вооруженные экстремисты использовали уже привычную для себя тактику террористических группировок – привлечение к блокированию местных жителей, в том числе женщин.