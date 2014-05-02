В Одессе в результате столкновений погиб как минимум один человек

В Одессе в результате столкновений сторонников единства Украины и сепаратистов погиб как минимум один человек.

Как передает корреспондент УНИАН, в центре Одессы расширилась территория столкновений. Ими охвачены улицы Дерибасовская, Преображенская в районе Городского сада, Греческая, Бунина, Александровский проспект и переулок вице-адмирала Жукова.

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Тело молодого человека лежит на пересечении улиц Деребасовская и Преображенская.

Также есть несколько десятков пострадавших, в том числе сотрудники милиции.

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У сепаратистов в руках - травматическое оружие. По словам свидетелей столкновений, у них есть также автоматы Калашникова. У нескольких сепаратистов в руках мачете, у большинства – биты, дубинки и коктейли Молотова. Один из них запустил коктейль Молотова в сторону Городского сада. В центре Одессы разбиты припаркованные автомобили.

Милиции пока не удается восстановить порядок.

Сторонники единой Украины в основном вооружены тротуарной плиткой. В качестве щитов они используют крышки от мусорных баков, дорожные знаки и металлические заборы.