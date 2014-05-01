В Донецке террористы установили флаг ДНР над зданием облпрокуратуры

Как передает корреспондент УНИАН, сепаратисты сняли национальный флаг Украины и демонстративно сожгли его перед входом в прокуратуру. Все свои действия они постоянно сопровождали криками «Россия!» и «Смерть фашистам!».

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Ворвавшись в здание, сепаратисты приветствовали друг друга возгласами «Это победа!» и подчеркивали в разговоре друг с другом, что в Донецке управления СБУ и МВД «давно наши, только прокуратура подчинялась Киевской хунте!».

Среди сепаратистов, один из участников штурма постоянно вел прямую трансляцию в Интернете того, что происходило на канале «Social. Strim» и периодически повторял, что он приехал из Крыма и рад победе в Донецке, вместе с тем, передавая в эфире «приветы» всем крымчанам.