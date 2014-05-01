Президент Польши считает, что Украине необходимо более 10 лет на подготовку к вступлению в ЕС

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал в опубликованном сегодня интервью польскому агентству РАР, отвечая на вопрос о перспективах членства Украины в ЕС.

"Мы в Европейский Союз вступали с большими трудностями, нас там не хотели видеть. Польша "пробилась" в ЕС и НАТО. Что касается ЕС, то надо было работать над этим 15 лет. Не вижу ни одной причины, чтобы другие страны просто так - благодаря прикосновению волшебной палочки - должны были бы это сделать за год или два", - сказал Коморовский.

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"Нет причины, чтобы ЕС и членство в общности воспринималось, как спасительный круг, который нужно бросить сразу, потому что кто-то тонет, и тянуть его на борт", - отметил президент Польши.

Коморовский отметил, что членство Украины в Европейском Союзе будет зависеть прежде всего от самих украинцев, уверив, что польская власть и в дальнейшем будет поддерживать их на пути евроинтеграции.

"Польша будет добиваться, чтобы Украина была готова воспользоваться этим приглашениям (вступить в ЕС- УНИАН). Но это точно не вопрос года или двух, или даже 5, 10 лет" , - считает он.

Коморовский также отметил, что никто не должен говорить украинцам, что их страна никогда не присоединится к Европейскому Союзу, заметив, что это противоречило бы основополагающим принципам объединения, которые предусматривают открытость для вступления новых членов.

"Польша заинтересована в сохранении открытости ЕС и, конечно, хотела бы также поддерживать европейскую перспективу Украины. Сегодня однако это Соглашение об ассоциации, а не о членстве в Евросоюзе", - сказал Коморовский.