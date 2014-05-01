На Донетчине террористы напали на пост ГАИ, избили милиционеров и отобрали оружие - СМИ

08:37, 01 мая 2014
Политика
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По информации СМИ, в Авдеевке произошло вооруженное нападение на пост ГАИ.

Экстремисты напали на пост ГАИ / REUTERS

В ночь с 30 апреля на 1 мая к посту милиции и ГАИ в Авдеевке на автомобиле подъехали вооруженные люди, и избили правоохранителей и забрали у них оружие.

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Об этом сообщает источник «Новости Донбасса».

Сейчас на месте совершения преступление работает милиция.

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