В Луганске в милицию добровольно сдали целый арсенал

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, среди сданного - несколько пистолетов, 4 гранаты и более сотни патронов к различным видам оружия.

В управлении отметили, что мужчины отказались сообщить, где они взяли оружие.

В УСО рассказали, что сегодня, 26 апреля, в Октябрьский райотдел милиции Луганска поступило сообщение о том, что несколько граждан изъявили желание добровольно сдать оружие. Трое жителей Луганщины и житель Днепропетровска на автомобиле подъехали к стационарному посту ГАИ и сообщили, что у них есть оружие и боеприпасы, которые бы они хотели добровольно выдать органам власти.

Читайте такжеВ Киеве нашли более миллиона боевых патронов иностранного производства«Среди сданного - 3 пистолета Макарова, 3 гранаты Ф-1 и 1 граната РГД, а также около 140 патронов к различным видам оружия. Мужчины сослались на Конституцию Украины и отказались сообщить, откуда у них это оружие», - говорится в сообщении.

Информация о событии зарегистрирована в Октябрьском райотделе Луганского горуправления милиции, добавили в УСО.