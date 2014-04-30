Большинство европейцев поддерживают персональные санкции против Путина - опрос

Большинство жителей крупнейших и влиятельнейших государств Европейского Союза поддерживают введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения за действия России в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного компанией IPSOS в первой половине апреля в 11 из 28 государств ЕС опроса, которые есть в распоряжении УНИАН.

За то, чтобы персональные санкции, которые предусматривают визовые ограничения и замораживание активов, были введены также против Путина и его ближайшего окружения, высказались 43% из более 8 тыс. опрошенных европейцев.

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Против таких мер выступили 25% респондентов на фоне 32% тех, кто не определился по этому вопросу.

Больше всего сторонников санкций против Путина проживают в Швеции (56%), Польше (52%) и Ирландии (46%).

Больше противников введения таких санкций, чем сторонников, оказалось только в Венгрии и Италии, где против них выступили 35% и 32%, соответственно.

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Более половины респондентов заявили, что политическое руководство их стран должно сделать все возможное, чтобы не позволить России, которая уже захватила Крым, пойти дальше.

Против этого только 20% опрошенных, и больше всего противников активного противодействия России оказалось в Венгрии - 40%.

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45% участников опроса поддержали также введение экономических санкций против РФ. 25% не поддерживают такое решение.

Наибольшая поддержка для таких мер зафиксирована в Швеции, Польше и Германии на фоне наименьшей в Венгрии, Италии и Франции.

Компания IPSOS проводила опрос в Швеции, Польше, Ирландии, Германии, Нидерландах, Великобритании, Франции, Бельгии, Испании, Венгрии и Италии с 1 по 17 апреля.