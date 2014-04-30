Украина пригласила на выборы наблюдателей "от цивилизованных стран" - Турчинов

Об этом сказал председатель Верховной Рады, и.о. президента Украины Александр Турчинов во время встречи с делегацией предвыборной миссии Специального комитета ПАСЕ по наблюдению за внеочередными выборами президента Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По словам Турчинова, проведение выборов для Украины является чрезвычайно важным, потому что именно с избранием президента будет завершен процесс легализации власти в стране". "Мы пригласили наблюдателей не только от ПАСЕ, но и от ОБСЕ, стран ЕС и других цивилизованных стран", - сказал он.

Турчинов подчеркнул, что основным приоритетом для новой власти является "недопущение использования админресурса в ходе проведения президентских выборов и невмешательства администраций в волеизъявления граждан".

Читайте такжеТурчинов требует от силовиков не допустить срыва выборов"Для нас принципиально, чтобы ни на центральном уровне, ни на уровне министерств и ведомств не было попыток вмешиваться в волеизъявление наших граждан", - отметил он.

И.о. президента сообщил, что власть разработала механизм, который позволит гражданам Украины, которые проживают на территории Крыма, принять участие в выборах.

"Мы отработали технологию, когда граждане, которые проживают на оккупированной территории в Крыму, смогут участвовать в выборах в Херсонской и Одесской областях", - сказал он.

В свою очередь глава делегации Андреас Гросс отметил, что европейские страны приветствуют усилия Украины относительно проведения свободных и независимых выборов, понимая сложности политической ситуации в Украине.

По его словам, очень правильными являются шаги по предоставлению возможности проголосовать всем гражданам Украины на этих выборах.

Гросс пообещал «оказать всю необходимую помощь и сделать все, что зависит от Парламентской Ассамблеи Совета Европы», в частности направить наблюдателей во все регионы страны, чтобы в Украине состоялись честные, прозрачные и демократические выборы.