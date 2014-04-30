Террористы в Луганске расстреляли адвоката за отказ сотрудничать

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Во время стычки с пророссийскими активистами, произошедшей на территории Луганской ОГТРК, был тяжело ранен адвокат Игорь Чудовский", - передает пресс-служба со ссылкой на жену Чудовского.

По её словам, угрожая оружием, сепаратисты пытались заставить адвоката принять участие в пресс-конференции. При попытке оказать сопротивление он получил два пулевых ранения в грудь.

Читайте такжеВ Луганске экстремисты захватили телецентр и прокуратуру, штурмуют УМВД (онлайн трансляция)"В данный момент он находится в больнице. Потерял много крови. Пуля прошла в нескольких миллиметрах от сердца. Ему была сделана операция. Его состояние врачи оценивают как среднетяжелое", - сказано в сообщении.

Игорь Чудовский известен как сторонник евроинтеграции.

Ранее, 6 декабря, неизвестными лицами был сожжен его автомобиль.