Forbes: Как санкции США против РФ приведут к падению режима Путина

В аналитической статье Грега Сателла под названием «Как санкции США против России приведут к падению режима Путина» на сайте Forbes.com говорится о том, как в действительности санкции США влияют на Россию.

Министерство финансов США объявило о вводе новых санкций против семи российских чиновников и 17 российских компаний, включая Игоря Сечина, главу самой крупной нефтяной компании России «Роснефть», несколько финансовых организаций и фирм, связанных с энергетическим сектором. Санкции включают в себя замораживание активов, запрет на выдачу виз и дальнейшие торговые ограничения.

Реакцией на первый ряд санкций против России были насмешки со стороны российских властей и критика действий администрации американского президента. Как могли повлиять ограничения в выдаче виз и замораживание активов на самых ярых приверженцев Путина? Какие последствия могут иметь такие санкции для тех, кто нечасто ездит на Запад и не имеет счетов в иностранных банках?

Подобные аргументы приводят те, кто до конца не понимает целей и возможных последствий, которые будут иметь такие санкции. На самом деле они являются инструментом финансовой войны, который Министерство финансов оттачивает с 11 сентября, и опираются на новое законодательство, например, на статью 311 Закона о борьбе с терроризмом в США и правила банковских операций «знай своего клиента».

Изначально эти правила создавались для того, чтобы закрыть террористам доступ к международной банковской системе. Хуан Зарате, один из создателей этих новых технологий, объясняет в своей книге «Война Министерства финансов»:

Цель была не в том, чтобы заморозить счета в американских банках – хотя это был большой плюс, а в том, чтобы усложнить доступ к формальной банковской системе тем, кто финансировал террористов. Мы сосредоточили свое внимание на организациях и частных лицах, которые финансировали предприятия террористов.

Вскоре новые технологии начали очень удачно использовать против отдельных государств, таких как Северная Корея и Иран. А когда США координировали свои действия с союзниками, эти технологии имели еще больший эффект.

Это не значит, впрочем, что санкции остановят Путина, но результатом его действий станут вечно растущие цены, что подорвет его и без того ослабленный режим.

Чтобы понять, как работают санкции, давайте рассмотрим случай Владимира Якунина, близкого друга Владимира Путина, президента ОАО «Российские железные дороги». В интервью газете Financial Times он сказал: «Я не собираюсь путешествовать в Соединенные Штаты. У меня нет счетов. Так что санкции мне абсолютно не мешают». Даже если предположить, что он сказал правду о счетах (что вызывает сомнения), санкции все равно будут иметь очень негативные последствия для него.

Хотя замораживание счетов и запрет на выдачу визы создают определенные неудобства – дети Якунина живут за границей, но главная сила санкций в том, что они служат своего рода меткой. Можно назвать их финансовым эквивалентом проказы, которая отбивает желание у финансовых учреждений вести какие-либо дела с «помеченным» субъектом.

Многие не осознают до конца, насколько вездесуща финансовая система США. Если, например, г-н Якунин захотел бы приобрести домик для отдыха в Дубае, ему нужно было бы заплатить за него каким-то образом. Для того чтобы перевести деньги, ему нужно будет воспользоваться услугами банка, и тут он столкнется с трудностями. Каждому финансовому учреждению необходимо иметь связь с банком-корреспондентом в США для того, чтобы вести бизнес.

Штраф за сотрудничество с субъектами, «помеченными» Министерством финансов США, может быть огромным. Например, банк HSBC был оштрафован на 1,9 млрд. долл. Поэтому, если банк хочет продолжать вести бизнес в Соединенных Штатах, он подчиняется. Если вы попадаете в список Минфина, вас просто исключают из международной финансовой системы.

Санкции применяются не только к таким особам, как Якунин, но и к компаниям, которые они контролируют. В его случае банк «Россия» также попал в список. Теперь этот банк не может вести бизнес с любым другим банком, который проводит операции в долларах. Он не может сотрудничать с любой организацией, которая ведет бизнес в США. Вот почему Visa и MasterCard перестали проводить платежи в России.

Новые санкции завязали узел еще туже, поскольку они направлены в большей степени на компании, которые работают в финансовой сфере и сфере энергетики. Это значит, что у них будет намного меньше возможностей вести международный бизнес. Санкции Евросоюза приведут к еще более негативным последствиям.

И это еще не всё. Так как санкции вводятся постепенно, никто не знает наверняка, кто окажется следующим в списке. Поэтому изоляция российской экономики таким путем более эффективна, чем изоляция путем применения традиционных санкций. Такие санкции направлены не на определенную деятельность, а на сами финансовые связи.

В России уже ощутили последствия. Российские корпорации не могут пролонгировать свои кредиты, они были вынуждены отменить первичные публичные размещения. С начала кризиса правительству России пришлось отменить почти все аукционы облигаций. Отток капитала создает дополнительное давление на рубль и увеличивает инфляцию. В то же время, количество инвестиций в страну значительно уменьшилось, доходы упали.

Учитывая серьезность угроз для экономики России, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s опустило кредитный рейтинг страны почти до самого низкого уровня, что приведет к дальнейшему оттоку капитала. И это только начало кризиса. Ситуация в России будет и дальше ухудшаться из-за политики Путина.

Хотя патриотический запал россиян и увеличил рейтинги Владимира Путина с начала украинского кризиса, вряд ли его хватит надолго. Приближаются майские праздники, и многим россиянам придется поменять свои планы на поездки в другие страны. Некоторые обнаружат, что их кредитные карточки не работают. Поездки за границу перестанут быть такими привлекательными, когда из-за всех возникающих трудностей станет сложно наслаждаться отдыхом.

Когда россияне вернутся домой, они поймут, что все становится только хуже. В этом квартале ожидается рецессия российской экономики, чему политика Путина будет только способствовать. Вскоре количество импортных товаров сильно уменьшится, а социальные выплаты придется урезать. Россияне начнут вспоминать советские времена.

В течение нескольких следующих лет снижение экспорта газа в Европу изменения на нефтяном рынке могут обойтись России в 100 млрд. долл. ежегодно, что составляет 5 % ВВП. Путин обещал создать новую сильную Россию, которую будут уважать в мире. Сейчас он делает из неё страну-изгоя.

Что самое важное, трудно себе представить, как Путин может победить. Украина – большая страна, для её оккупации понадобятся войска, численностью в сотни тысяч солдат. Этого Россия не может себе позволить ни в плане военном, ни в плане финансовом. Путин может продолжать угрожать вторжением, пока санкции США разрушают экономику России, но больше ничего.

Агрессивное, авторитарное правление требует много денег. Необходимо огромное финансирование военной сферы, хорошо развитая служба разведки, много денег, потраченных на подкуп чиновников и хорошие финансовые выплаты народу, чтобы сохранить его поддержку.

Владимир Путин – агент КГБ до мозга костей, а как недавно отметил Дэвид Пол в своей статье в газете Huffington Post, с 70-х годов КГБ всё время проигрывает. Он небрежно повторяет те же грубые ошибки, которые его предшественники допускали в Афганистане.

Как это ни странно, но режим «охотника на тигров» Путина может разрушить кучка бухгалтеров.