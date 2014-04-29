Состояние пострадавших на митинге в Донецке – средней тяжести – ОГА

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на заместителя директора департамента Олега Курито.

Он сообщил, что в результате столкновений 28 апреля в Центр экстренной медицинской помощи доставлены шесть человек, двое из них были сразу госпитализированы.Читайте такжеВ Донецке задержали наиболее агрессивных участников нападения на мирный митинг

«Сегодня они находятся на стационарном лечении в медучреждениях города. Их состояние средней тяжести. Один из пострадавших – в челюстно-лицевом отделении, второй – в нейрохирургии. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Они будут находиться в больнице около двух недель», - сказал Курито.

Также заместитель директора департамента здравоохранения ОГА сообщил, что с ушибами головы и мягких тканей в медучреждения самостоятельно обратились семь горожан. Им оказана помощь и рекомендовано амбулаторное лечение.Читайте такжеЭкстремисты в Донецке отпустили захваченных участников проукраинского митинга

Всего же за помощью к медикам обратились 13 человек.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля вечером в Донецке несколько десятков агрессивно настроенных молодчиков напали на украинских активистов. Они догнали колонну с украинскими активистами и набросились с дубинками, железными кольями и цепями, избивая всех подряд.

Правоохранители задержали 8 агрессивно настроенных участников столкновений.

По данным милиции, во время столкновений всего с обеих сторон пострадало 14 человек, 4 из них госпитализированы.