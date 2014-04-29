После нападения на мирный митинг в Донецке пострадали 12 проукраинских активистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на департамент здравоохранения ОГА, по уточненным данным, 12 человек пострадали, из них 10-ти оказана медицинская помощь и они отпущены домой, двое госпитализированы (в челюстно-лицевое отделение и в нейрохирургию). На митинге дежурили три бригады скорой помощи.

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Погибших нет, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля вечером в Донецке несколько десятков агрессивно настроенных молодчиков напали на украинских активистов. Они догнали колонну с украинскими активистами и набросились с дубинками, железными кольями, цепями, избивали всех подряд.