Фракция ПР настаивает на внесении в Конституцию русского как второго государственного
Фракция Партии регионов настаивает на необходимости внесения изменений в Конституцию, которые бы предусматривали предоставление русскому языку статуса второго государственного.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании Верховной Рады народный депутат от Партии регионов Валерий Писаренко.
Он подчеркнул, что во многих вопросах его фракция имеет общую позицию с правительством, озвученную премьер-министром Арсением Яценюком, но, “как говорят, дьявол является в небольших вопросах”. “Партия регионов настаивает на том, чтобы именно в Конституции был решен вопрос русского языка как второго государственного”, - сказал Писаренко.
Читайте такжеСтатусом русского языка хотят разорвать единство украинцев, - ТягнибокПо его словам, также необходима децентрализация власти, в частности, фракция Партии регионов предлагает ввести прямые выборы руководителей областей путем открытого голосования. «Настаиваем на бюджетной автономии регионов», - подчеркнул Писаренко.
Кроме того, сказал Писаренко, его фракция считает целесообразным упростить процедуру импичмента президента, в частности, предусмотреть возможность импичмента за коррупционные действия.